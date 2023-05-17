|
|
Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 тра, 2023 13:17
Пропонуємо до обговорення:
На Рівненщині поліція розшукує екс-працівницю банку, яка привласнила 500 тис. грн з депозитного рахунку 67-річної жінки. Наразі зловмисниця перебуває у міжнародному розшуку. У разі затримання та доведення вини їй загрожує до восьми років тюрми
Дивися повний текст Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за крадіжку 500 тис. грн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99048
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 тра, 2023 13:17
Журналісти забули вказати "назву" банківської установи, де відбулася дана подія. Тема грудей не розкрита.
-
вектор
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 20.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор