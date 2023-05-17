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Колишню касирку банку на
Рівненщині розшукують за...

Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 13:17

Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за...

Пропонуємо до обговорення:
На Рівненщині поліція розшукує екс-працівницю банку, яка привласнила 500 тис. грн з депозитного рахунку 67-річної жінки. Наразі зловмисниця перебуває у міжнародному розшуку. У разі затримання та доведення вини їй загрожує до восьми років тюрми

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Колишню касирку банку на Рівненщині розшукують за крадіжку 500 тис. грн
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Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 13:17

Журналісти забули вказати "назву" банківської установи, де відбулася дана подія. Тема грудей не розкрита.
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