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Finance.ua: Идеальные карты
для покупок в супермаркетах

Finance.ua: Идеальные карты для покупок в супермаркетах
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 18 тра, 2023 23:53

Finance.ua: Идеальные карты для покупок в супермаркетах

Пропонуємо до обговорення:
Обзор Finance.ua
За покупками можно пойти с любой кредитной картой. Но лишь некоторые из них позволяют получить дополнительный доход за счет кешбэка за покупки в супермаркетах.

Дивися повний текст Идеальные карты для покупок в супермаркетах
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 тра, 2023 23:53

Автор сам-то пробовал всё это получать и пользоваться?
[Райф] "Банк предоставляет по данной карте очень приличный кредитный лимит – до 250 тыс. грн. Правда, ічтобі его получить требуется официальное трудоустройство" - не просто официальное трудоустройство, а зарплатная карта конкретно в Райфе. Так что карта сильно "для своих".

[Сенс] "Банк дает по карте до 100 тыс. гривен кредитного лимита, и получить его намного проще, чем в Райффайзен Банк или Глобусе: официальное трудоустройство здесь не требуют" - не сказать, что проще. Райф хоть понятно за что даёт. У Сенса сейчас получить кредит совсем мало реально. Плюс нищие ставки кешбека в особенности за кредитные. Плюс, если на момент РД будет долг, хоть даже и в грейсе, дополнительно побреют на 100 грн. Афигеть "идеальная карта".

Тасю не знаю за что так опустили. КЛ наливает очень охотно. У меня, например, в непосредствено Тасе лимит куда больше, чем в Изе (хотя он та же самая Тася). Кроме того, кроме Б5 есть Вера, где КБ можно получить и за свои (правда, меньше, чем за кредитные).

Кстати, почему не упомянут Аккорд с его частенько 2% на хавчик и гораздо большим на остальные категории? Неужели Сенс выгоднее? :O
А если уж такой плач, что КЛ не наливают, а кешбека хочется, где Пиреус с его 2% "за всё"?
moveton
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