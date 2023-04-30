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Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор OpenAI, компанії-розробника найпопулярнішого чат-бота ChatGPT, Сем Альтман здивував спільноту новими планами з роботи свого криптовалютного проекту Worldcoin. Альтман платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди.
Дивися повний текст Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди
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