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Засновник ChatGPT платитиме
користувачам криптовалюту...

Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:52

Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор OpenAI, компанії-розробника найпопулярнішого чат-бота ChatGPT, Сем Альтман здивував спільноту новими планами з роботи свого криптовалютного проекту Worldcoin. Альтман платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди.

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Засновник ChatGPT платитиме користувачам криптовалюту лише за те, що вони — люди
R2
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