Сума вкладів фізосіб у банках України протягом квітня 2023 зросла на 5,2 млрд грн.
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Українці продовжують нарощувати депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 тра, 2023 19:09
Українці продовжують нарощувати депозити
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Українці продовжують нарощувати депозити
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