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Українці продовжують
нарощувати депозити

Українці продовжують нарощувати депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 19:09

Українці продовжують нарощувати депозити

Пропонуємо до обговорення:
Сума вкладів фізосіб у банках України протягом квітня 2023 зросла на 5,2 млрд грн.

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Українці продовжують нарощувати депозити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 19:09

а куда их еще девать?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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