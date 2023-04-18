Кабінетом Міністрів України 19 травня було прийнято постанову, яка спрямована на вдосконалення процедури проходження обов’язкового технічного контролю.
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В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового техогляду
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Додано: Чет 25 тра, 2023 10:13
В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового...
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Дивися повний текст
В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового техогляду
Додано: Чет 25 тра, 2023 10:13
Так все зрозуміло, - грошей не вистачає, буде як було завжли, - заплатив грошикі, і тобі принесли до дому. Нічого не зміниться. Як їх не назови, а все одно мєнти. А страджать і платити будуть автовласники.
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