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В МВС пояснили, для чого змінили
процедуру обов'язкового...

В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 10:13

В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінетом Міністрів України 19 травня було прийнято постанову, яка спрямована на вдосконалення процедури проходження обов’язкового технічного контролю.

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В МВС пояснили, для чого змінили процедуру обов'язкового техогляду
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 10:13

Так все зрозуміло, - грошей не вистачає, буде як було завжли, - заплатив грошикі, і тобі принесли до дому. Нічого не зміниться. Як їх не назови, а все одно мєнти. А страджать і платити будуть автовласники.
mitrazap
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Модератори: Ірина_, Модератор

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