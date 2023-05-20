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В Україну можуть не
повернутися до 2,7 млн осіб

В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 21:54

В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб

Пропонуємо до обговорення:
Український ринок через війну став меншим за польський. Людський капітал України сильно постраждав, і не факт, що його вдасться відновити найближчими роками, бо не повернутися додому можуть до 2,7 млн осіб. Проте в країни залишилася низка інших конкурентних переваг.

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В Україну можуть не повернутися до 2,7 млн осіб
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 21:54

Меня терзают смутные сомнения, что "компании сектора потребительских товаров" верили в сказки про 52 миллиона :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:19

  summacut написав:Меня терзают смутные сомнения, что "компании сектора потребительских товаров" верили в сказки про 52 миллиона :)

Ну чё, 52 миллиона чиновников, желающих с компании что-то стрясти - это вполне реально :mrgreen:
moveton
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