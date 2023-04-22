Експерт очікує, що ВТС торгуватиметься за $160 000 після наступного халвінгу, про це TechDev написав на своїй сторінці у Твіттері.
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Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 11:32
Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до...
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Дивися повний текст
Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
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