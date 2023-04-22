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Криптовалютний аналітик прогнозує
зростання Bitcoin до...

Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 11:32

Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до...

Пропонуємо до обговорення:
Експерт очікує, що ВТС торгуватиметься за $160 000 після наступного халвінгу, про це TechDev написав на своїй сторінці у Твіттері.

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Криптовалютний аналітик прогнозує зростання Bitcoin до $160 000
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 11:33

Ха ,ха, ха ))) 3 раза
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Модератори: Ірина_, Модератор

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