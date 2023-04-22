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Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Під час Invest Talk Summit, організованого сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, як правильно інвестувати в житло, та на що звернути увагу 2023 року.
Дивися повний текст Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit
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Додано: Чет 01 чер, 2023 15:47
Классный совет ))) только в пересчете на доллар сейчас дешевле , чем было , а так инвестируйте ))) и быстрой перепродажи , сейчас точно не получится , тем более в Киеве
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