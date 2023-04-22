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Поради, як інвестувати в
житлову нерухомість у 2023...

Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:47

Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023...

Пропонуємо до обговорення:
Під час Invest Talk Summit, організованого сайтом «Мінфін» за підтримки Finance.ua, оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла, як правильно інвестувати в житло, та на що звернути увагу 2023 року.

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Поради, як інвестувати в житлову нерухомість у 2023 році: Invest Talk Summit
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:47

Классный совет ))) только в пересчете на доллар сейчас дешевле , чем было , а так инвестируйте ))) и быстрой перепродажи , сейчас точно не получится , тем более в Киеве
reshetnikov_app
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Модератори: Ірина_, Модератор

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