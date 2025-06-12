RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:50

Як перереєструвати право власності на нерухомість у...

Пропонуємо до обговорення:
З 2013 року в Україні діє нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Саме з цього моменту функції, які раніше виконували БТІ, були передані до новоствореної системи, а старий Реєстр прав власності став архівною частиною нового.

Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:50

З оформленням спадщини у державних нотаріусів завжди знущання, ставлення до людей як до собак.
