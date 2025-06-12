|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:50
Пропонуємо до обговорення:
З 2013 року в Україні діє нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Саме з цього моменту функції, які раніше виконували БТІ, були передані до новоствореної системи, а старий Реєстр прав власності став архівною частиною нового.
Дивися повний текст Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі
Додано: Пон 13 жов, 2025 10:50
З оформленням спадщини у державних нотаріусів завжди знущання, ставлення до людей як до собак.
