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Продажі нових авто в
Україні зросли вдвічі:...

Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 23:35

Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі:...

Пропонуємо до обговорення:
За травень в Україні продано 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це приблизно на рівні квітневих показників, але одразу вдвічі більше, ніж у травні 2022 року.

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Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 23:35

ну а що, війна ж закінчилась
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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