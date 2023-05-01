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Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 чер, 2023 23:35
Пропонуємо до обговорення:
За травень в Україні продано 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це приблизно на рівні квітневих показників, але одразу вдвічі більше, ніж у травні 2022 року.
Дивися повний текст Продажі нових авто в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі
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Додано: Чет 01 чер, 2023 23:35
ну а що, війна ж закінчилась
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