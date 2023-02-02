У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Найчастіше купували Toyota.
Дивися повний текст
Найпопулярніші нові імпортні легковики
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13
Найпопулярніші нові імпортні легковики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Найпопулярніші нові імпортні легковики
|