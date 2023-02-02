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імпортні легковики

Найпопулярніші нові імпортні легковики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Пропонуємо до обговорення:
У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Найчастіше купували Toyota.

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Найпопулярніші нові імпортні легковики
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:13

Кто этот дастер покупает, оно ж такое ломучее и недоделанное
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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