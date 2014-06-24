Термінал City24 з'їв гроші

вибачаюсь наперед, якщо запостив в не тому розділі.
Виникла проблема з терміналом City24 і хотів би запитати, можливо в когось з учасників форуму був подібний досвід.
Суть:
Я поповнював картку Моно через термінал City24, розташований приміщені відділення Універсал Банку.
Скористався системою багатокупюрного прийому готівки. Поклав 9 купюр номіналом 500 гривень у пластиковий отвір. Термінал, судячи з усього, прийняв декілька купюр, як одну і, в результаті, до зарахування в мене виявилось 3500 гривень, замість 4500.
одразу звернувся в їх підтримку, вони прийняли заяву, сказали, що проведуть перевірку терміналу на внесення коштів. Чекати до 30 днів.
Я чомусь був вневнений, що все вирішиться після перевірки. Але пройшов майже місяць, ніхто нічого не повідомив, я ще раз звернувся в сапорт. Там відповіли, що перевірка зроблена, ніяких "зайвих" коштів не виявили, допобачення.
Питання: чи щось можна в даному випадку зробити?
дякую.