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Термінал City24 з'їв гроші
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 06 чер, 2023 14:13
вибачаюсь наперед, якщо запостив в не тому розділі.
Виникла проблема з терміналом City24 і хотів би запитати, можливо в когось з учасників форуму був подібний досвід.
Суть:
Я поповнював картку Моно через термінал City24, розташований приміщені відділення Універсал Банку.
Скористався системою багатокупюрного прийому готівки. Поклав 9 купюр номіналом 500 гривень у пластиковий отвір. Термінал, судячи з усього, прийняв декілька купюр, як одну і, в результаті, до зарахування в мене виявилось 3500 гривень, замість 4500.
одразу звернувся в їх підтримку, вони прийняли заяву, сказали, що проведуть перевірку терміналу на внесення коштів. Чекати до 30 днів.
Я чомусь був вневнений, що все вирішиться після перевірки. Але пройшов майже місяць, ніхто нічого не повідомив, я ще раз звернувся в сапорт. Там відповіли, що перевірка зроблена, ніяких "зайвих" коштів не виявили, допобачення.
Питання: чи щось можна в даному випадку зробити?
дякую.
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sdfk
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:15
ні в кого не було подібного?
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sdfk
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Додано: Нед 10 вер, 2023 05:59
sdfk написав:
ні в кого не було подібного?
Было похожее, только с терминалом EasyPay. Вносил купюры по 500 грн, первая засчиталась, вторая - нет. И тоже ответили, что купюра не найдена.
Вам удалось вернуть деньги? Как?
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