Термінал City24 з'їв гроші

candidat написав:
А вы не в курсе, НБУ над этими EasyPay, City24 командир? Есть смысл в НБУ обращаться?
А то ж хорошее себе дело - воруют деньги, и по рукам никто не даст.
лицензия нбу, то что воруют нужны железные доказательства, контрольное пополнение счёта уполномоченными представителями, должно произойти то самое воровство, им должны пообещать разобраться и нарушить обещание.
По итогу виноватым сделают стрелочника (я и сам на 99% уверен, что ворует инкассация), его накажут, вам вернут 500 грн, вы сможете подать в суд на моральный ущерб (тоже 500 грн) но всё останется как есть.
пополняйте через кассу. у меня 3 карты сенс, пумб и моно. Каждая пополняется (в своей кассе) без комиссий (моно в а-банке тоже без комиссий) и р2р со всех перечисленных карт тоже без комиссий. Пополнили любую карту и перекинули с неё на моно.