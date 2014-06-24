Термінал City24 з'їв гроші

Додано: Вів 12 вер, 2023 06:12

vitaliiangel написав: пополняйте через кассу. у меня 3 карты сенс, пумб и моно. Каждая пополняется (в своей кассе) без комиссий (моно в а-банке тоже без комиссий) и р2р со всех перечисленных карт тоже без комиссий. Пополнили любую карту и перекинули с неё на моно. пополняйте через кассу. у меня 3 карты сенс, пумб и моно. Каждая пополняется (в своей кассе) без комиссий (моно в а-банке тоже без комиссий) и р2р со всех перечисленных карт тоже без комиссий. Пополнили любую карту и перекинули с неё на моно.

Проблема в том, что массив, где я нахожусь 99% времени, за что-то дико не любят все банки. Самый показательный факт, что тут закрылись даже два Привата и один Ощад. Что уж говорить о других банках. Их тут просто нет. Как говорят в таких случаях, от слова "совсем". Остался поблизости только зачуханный Ощад на первом этаже хрущевки, в котором даже банкомат никогда не работает. До других отделений банков надо добираться 20-30 минут. И если 20, то это надо ещё за проезд заплатить туда-обратно.А вот тумб в 5-минутной пешей доступности девять штук (если ещё какие-то не забыл). Они, видимо, тут потому и расплодились, что никто не собирается тут отделения открывать.И вот поэтому очень хочется надавать по голове владельцам тумб, чтоб они не воровали деньги.