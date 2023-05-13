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Євробонди України — один з
найкращих варіантів для...

Євробонди України — один з найкращих варіантів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:42

Євробонди України — один з найкращих варіантів для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Павло Бойко, YouTube-канал Gonzoinvest, Facebook-блогер, засновник Gonzo Invest на Fin Blogger Award, що проходила в Києві 02.06.2023 року.

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Євробонди України — один з найкращих варіантів для інвестицій, — думка експерта
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:43

Кошмар,
Финанс, вы хоть думайте перед тем как постить такой трешак.
Как минимум, сей блоггер путает понятие бонда и лота.
йцукен
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Модератори: Ірина_, Модератор

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