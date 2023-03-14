Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
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Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:10
Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу
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Дивися повний текст
Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:10
Хоча проблема вже немає масового характеру, удосконалювати систему важливо завжди.
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