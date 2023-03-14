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Кабмін спростив реєстрацію
податкових накладних для бізнесу

Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:10

Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

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Кабмін спростив реєстрацію податкових накладних для бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:10

Хоча проблема вже немає масового характеру, удосконалювати систему важливо завжди.
izmailovayana6
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Модератори: Ірина_, Модератор

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