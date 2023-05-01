Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.
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В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:43
В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС
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Дивися повний текст
В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС
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