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В Мінекономіки назвали
вартість будівництва нової ГЕС

В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:43

В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС

Пропонуємо до обговорення:
Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі.

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В Мінекономіки назвали вартість будівництва нової ГЕС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:43

хоч 5 мільярдів, але через тендер
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Модератори: Ірина_, Модератор

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