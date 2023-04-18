Адвокат Андрій Новак прокоментував рішення Верховної Ради про збільшення доплати військовослужбовцям строкової служби.
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Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:59
Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...
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Дивися повний текст
Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради
Додано: Сер 07 чер, 2023 14:59
Забули додати :третій рік хлопці без медичного обстеження і другий рік без відпусток ❗ ❗ ❗
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