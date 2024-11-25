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Які зарплати пропонують
військовим та особам з УБД...

Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04

Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД...

Пропонуємо до обговорення:
За аналітичними даними OLX Робота, серед військових професій найчастіше шукають на роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.

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Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04

Де ви взяли такі зарплати? Та й не зарплати в армії взагалі, а грошове забезпечення. І воно стартує трішки більше ніж 20 000 грн. В моєму батальйоні ті ж самі бухгалтери та фінансисти отримують, з вислугою приблизно 2 роки і сержантським званням, близько 23000-25000 грн. А той весь брєд безглуздий, що вказаний в статті, то з додатковою винагородою, яку отримують мало хто з військових і то "вибивають" її. Не пишіть брєд. Немає таких зарплат в армії.
o_skubitskaya
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