За аналітичними даними OLX Робота, серед військових професій найчастіше шукають на роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.
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Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04
Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД...
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Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
Додано: Пон 20 січ, 2025 16:04
Де ви взяли такі зарплати? Та й не зарплати в армії взагалі, а грошове забезпечення. І воно стартує трішки більше ніж 20 000 грн. В моєму батальйоні ті ж самі бухгалтери та фінансисти отримують, з вислугою приблизно 2 роки і сержантським званням, близько 23000-25000 грн. А той весь брєд безглуздий, що вказаний в статті, то з додатковою винагородою, яку отримують мало хто з військових і то "вибивають" її. Не пишіть брєд. Немає таких зарплат в армії.
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