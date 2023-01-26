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Повірка лічильників газу: хто
платить та як проходить...

Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:46

Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить...

Пропонуємо до обговорення:
Новина про відновлення процесу повірки лічильників в Україні для багатьох стала неприємним сюрпризом.

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Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:47

Спасибо авторам статьи. Действительно, очень полезная и актуальная информация.
Victor8
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Модератори: Ірина_, Модератор

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