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Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38
Пропонуємо до обговорення:
За рік-два в роботі української податкової служби відбудеться "справжня революція", яка полягає у діджиталізації та спрощенні подання звітів. Окремі її аспекти вже запроваджено, інші – або тестуються, або готуються до тестування.
Дивися повний текст Гетманцев анонсував \"справжню революцію\" в роботі податкової: що і коли зміниться
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