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Гетманцев анонсував "справжню
революцію" в роботі...

Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38

Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі...

Пропонуємо до обговорення:
За рік-два в роботі української податкової служби відбудеться "справжня революція", яка полягає у діджиталізації та спрощенні подання звітів. Окремі її аспекти вже запроваджено, інші – або тестуються, або готуються до тестування.

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Гетманцев анонсував \"справжню революцію\" в роботі податкової: що і коли зміниться
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38

Такої кількості злочинів, які вчиняє податкова, не зрівняється ні хто!!!!!!
Блокують все і всім незалежно від вини і правопорушення, блокують подання звітності, і доводять людей до голодної смерті і створюють умови для вчинення цілої купи злочинів а би вижити!!!!!!!
Це не діджиталізіція, це порушення всіх можливих прав людини!!!!
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:29

Головне щоб не перестаралися і гірше не стало.💙💛
antonovakarina2000
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