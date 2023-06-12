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Гетманцев анонсував "справжню революцію" в роботі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38
Пропонуємо до обговорення:
За рік-два в роботі української податкової служби відбудеться "справжня революція", яка полягає у діджиталізації та спрощенні подання звітів. Окремі її аспекти вже запроваджено, інші – або тестуються, або готуються до тестування.
Дивися повний текст Гетманцев анонсував \"справжню революцію\" в роботі податкової: що і коли зміниться
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R2
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Додано: Нед 11 чер, 2023 22:38
Такої кількості злочинів, які вчиняє податкова, не зрівняється ні хто!!!!!!
Блокують все і всім незалежно від вини і правопорушення, блокують подання звітності, і доводять людей до голодної смерті і створюють умови для вчинення цілої купи злочинів а би вижити!!!!!!!
Це не діджиталізіція, це порушення всіх можливих прав людини!!!!
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Додано: Пон 12 чер, 2023 00:29
Головне щоб не перестаралися і гірше не стало.💙💛
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antonovakarina2000
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Додано: Пон 12 чер, 2023 06:19
Головне щоб Гетьманцева не було за рік-два на цій посаді, а ДБР запроторило його до тюрми
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kalusch1978
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Додано: Пон 12 чер, 2023 06:44
А ще раніше Президент анонсував революцію в податках. Ця закошмаренність з податковою накладною поза межами глузду.
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