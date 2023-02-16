В укриття Києва закупили барабанів на 1 млн гривень. Як вказують в Prozorro це все для психологічного розвантаження дітей під час повтряних тривог.
Дивися повний текст
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 чер, 2023 18:31
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
Додано: Сер 14 чер, 2023 23:08
Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
Молодці
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:02
Овочерізки, барабани... Що ще потрібно "для укриттів"? Вже навіть слів немає.
Додано: Чет 15 чер, 2023 12:14
Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
|