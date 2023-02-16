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Барабани на 1 млн грн
закупили для укриття в Києві

Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:31

Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Пропонуємо до обговорення:
В укриття Києва закупили барабанів на 1 млн гривень. Як вказують в Prozorro це все для психологічного розвантаження дітей під час повтряних тривог.

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Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:08

Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Молодці :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 10:02

Овочерізки, барабани... Що ще потрібно "для укриттів"? Вже навіть слів немає.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 12:14

Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 13:53

Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Как такие ... могут править? Как? Они или ... или разворовывают страну?
Их сажать надо лет на 25
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 16:26

а туалетний папір по 100 грн за рулон не купували ці корупціонери часом???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:20

Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Удивительно, но закупку отменили: https://www.facebook.com/dniprrda/posts ... P55KJZ2Til Правда, только барабанов. Палочки, видимо, всё равно нужны.
moveton
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