Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:29
Shaman написав:
хтось напевне проти. але ми не проти перемовин, а проти окремих пунктів - це й називається перемовини.
Ти так пишеш ніби зараз осінь 2022 і вчора звільнили Херсон.
З врахуванням поточного стану речей та загальних перспектив той план з 28-пунктів це майже ничія. Але ж обовязково треба той план перекромсати щоб рф сто відсотків відмовилась. Дивно що ніхто контрибуції не вписав і повернення Криму
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:41
Letusrock написав:
Йшов третій рік "покращення переговорних позицій"
- Зараз найгірший час для перемовин, Україна в програшній позиції — Роман Костенко
Рецепт перемоги : треба щоразу казати ні
, а через рік повторити фразу вище. І так до самих кордонів... 1939-го
московська школа дипломатії та розвідки
іншому там резидентів мабуть не вчили
Андрей Андреевич Громыко - выдающийся советский дипломат и государственный деятель, и всемирно известный “Мистер НЕТ”.
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:51
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:18
Shaman написав: Banderlog написав: Бетон написав:
Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду
Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.
а хто наші проти перемовин? це що за вигадка? хтось напевне проти. але ми не проти перемовин, а проти окремих пунктів - це й називається перемовини.
це називається війна до останньої верби, тільки на західному кордоні.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:19
fox767676 написав:
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:23
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий. Раша до цього вже готова морально, а матеріально за цей час вони підготуються пімля перемиря
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:26
alex_dvornichenko написав: fox767676 написав:
донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?
Ну это перебор ради красного словца, им не под силу такие крупные города в ближайшем будущем при существующем раскладе сил, но тенденции стабильные, ползут и ползут.
сущєствующий розклад сил не вічний. До того ж вони відмовились від штурмів, вони міста виносять вщент.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:29
ЛАД написав:
1. Не знаю, как обстоит дело в вузах.
Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские?
Я навчався з 2003 по 2008.
Вчив фізику, матаналіз, дифрівняння, електротехніку і ще купу технічних дисциплін - не повірите, українською.
Чи рівняння Максвела, для прикладу, на російській мові виглядає інакше, ніж у нормальних людей?
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:29
Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий.
3-5-7 років це 3-5-7 років. Рано чи пізно ми всі помрем, але краще пізніше.) Може за 3 -5-7 років ви зрештою підготуєте нам заміну.
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:30
Letusrock написав: Shaman написав:
хтось напевне проти. але ми не проти перемовин, а проти окремих пунктів - це й називається перемовини.
Ти так пишеш ніби зараз осінь 2022 і вчора звільнили Херсон.
З врахуванням поточного стану речей та загальних перспектив той план з 28-пунктів це майже ничія. Але ж обовязково треба той план перекромсати щоб рф сто відсотків відмовилась. Дивно що ніхто контрибуції не вписав і повернення Криму
а тобі відно цей стан речей з твого обісраного підвалу? ти нічого не знаєш, але твоє бажання - треба домвитися на будь-що, головне, щоб тебе не мобілізували. все інше тебе не цікавить.
прибрати пункт, що вони хочуть отримати те, що не захопили - це теж занадто? а колись в історії таке взагалі було?
нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
