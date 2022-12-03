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Інвестори знову активно
вкладають у новобудови: яке...

Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:34

Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 20% угод в сегменті комфорт+ сьогодні укладаються зі спекулятивною метою.

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Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло купують
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:35

Бред, спрос как был никаким, так никаким и остался, никакой инвестор никуда не вернулся, на 10 квартир в лучшем случае 2 покупателя, в валюте цены медленно но уверенно ползут вниз
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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