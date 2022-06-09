Водіям важливо знати і дотримуватись всіх правил та вимог Правил дорожнього руху (ПДР).
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10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється (інфографіка)
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Додано: Нед 18 чер, 2023 01:44
10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля...
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Дивися повний текст
10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється (інфографіка)
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:44
А что: "31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил." отменили? Теперь, если зеркало свистнули, то без штрафа на машине уже до автомагазина не доехать? Меня в автошколе несколько иначе учили.
Додано: Пон 19 чер, 2023 18:57
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