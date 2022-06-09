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10 речей, при відсутності яких
експлуатація автомобіля...

10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:44

10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям важливо знати і дотримуватись всіх правил та вимог Правил дорожнього руху (ПДР).

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10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:44

А что: "31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил." отменили? Теперь, если зеркало свистнули, то без штрафа на машине уже до автомагазина не доехать? Меня в автошколе несколько иначе учили.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:03

Такий бред може прийняти тільки ВР України під час війни в Державі.
viktortolstopiatenko
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 18:57

  viktortolstopiatenko написав:Такий бред може прийняти тільки ВР України під час війни в Державі.

Ничего, что речь про требования, которые унаследованы ещё из ПДД СССР? Проверка аптечки и огнетушителя всегда была самой верной кормушкой гайцев.
moveton
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