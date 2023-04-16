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Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 чер, 2023 07:55
Пропонуємо до обговорення:
Майже дві третини (71,03%) фрилансерів готові порадити такий вид заробітку своїм близьким та знайомим, 6,16% – вже всіх перевели на цей вид зайнятості. Водночас майже 23% фрилансерів не будуть радити вільний заробіток.
Дивися повний текст Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс
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Додано: Нед 18 чер, 2023 07:55
Это довольно сложно. И люди по разному понимают это слово.
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