Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Це значний успіх в умовах повномасштабної війни, розв'язаної росією.
Дивися повний текст
Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 чер, 2023 11:41
Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters
Додано: Вів 20 чер, 2023 11:41
Україна виконала 2 з 7 і за рік створила нові...
Як Закон про олігархів, для прикладу. Бо блазням Коломойського ЄС нах не потрібен- там не красти, а працювати потрібно, а вони цього не вміють і не хочуть.
|