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Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 чер, 2023 09:44
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що після завершення війни український військово-промисловий сектор набере швидких обертів, адже вітчизняна зброя вже показала свою ефективність на полі бою.
Дивися повний текст Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві української зброї після війни
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R2
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Додано: Чет 22 чер, 2023 09:44
халва, халва... а під час війни він того не прогнозує?
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ruslan42212
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:41
Це той самий, що вже 500 000 робочих місць створив? Тоді можна вірити.
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alt402
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