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У чому суть нових правил
Нацбанку для поводження з...

У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:20

У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з...

Пропонуємо до обговорення:
На валютному ринку встановилася відносна стабільність курсу. Готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості.

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У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста
R2
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