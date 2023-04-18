На валютному ринку встановилася відносна стабільність курсу. Готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості.
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У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 чер, 2023 12:20
У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з...
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У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні — роз’яснення економіста
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