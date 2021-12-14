Рух безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп скасовано до початку липня, повідомляє «Укрзалізниця».
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Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з України до Відня
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:46
Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з...
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Дивися повний текст
Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з України до Відня
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