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Названо найкращі авіакомпанії
світу в 2023 році

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:49

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році змінився лідер серед авіаперевізників.

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Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
R2
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опустили бритиши америкосов на 20е место
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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