Британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році змінився лідер серед авіаперевізників.
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Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
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Додано: Нед 25 чер, 2023 18:49
Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
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Дивися повний текст
Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
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