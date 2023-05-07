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Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 чер, 2023 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Нові правила оплати житла для біженців з України, які набудуть чинності у Чехії з 1 липня, призведуть до масового переїзду українців. У Мінпраці підрахували, що проблема пошуку нового житла торкнеться до 50 тисяч людей.
Дивися повний текст Десятки тисяч українців у Чехії шукатимуть нове житло: причини
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Додано: Пон 26 чер, 2023 10:01
велкоме хоме
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:00
В Україні добре, відносно безпечно, тому повертайтесь.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 22:29
Так в Польше так само, только халява закончилась в феврале,так сразу половина и домой уехала,уже и ракет не боятся 🤣
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