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Завдяки системам автоматизованого
відкриття сховища...

Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49

Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Завдяки системам автоматизованого відкриття сховища відчинятимуться одразу після сигналу тривоги, — Кличко
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49

шах и мат, антибарабанщики!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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