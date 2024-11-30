Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.
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Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації
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Додано: Нед 19 січ, 2025 12:24
Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття...
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Дивися повний текст
Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації
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