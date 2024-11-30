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Один з аеропортів України
вивчає можливість відкриття...

Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:24

Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний аеропорт «Львів» вивчає можливість відкриття рейсів для цивільної авіації під час військового стану за умови забезпечення безпеки.

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Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації
R2
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