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Finance.ua: Зміни щодо примусового
стягнення боргів та...

Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 21:13

  kalganivka написав:Прямої заборони виористання кредитних коштів для виконання стягнення не знайшов
Такої заборони й бути не може, тому що це з самого початку неможливо. Стягувати у виконавчому провадженні можна лише кошти, що належать боржнику. Кредитний ліміт боржнику не належить, і немає чого тут забороняти.

Звісно, технічні помилки ніхто не відміняв, і банк, наприклад, може відповісти на запит, що у боржника на рахунку є сума с урахуванням кредитного ліміту, хоча й не має на це права, так само, як банки полюбляли показувати "доступний залишок" з кредитним лімітом, не уточнюючи дійсний стан рахунку. До речі, це було не випадково, адже вважалось, що наявність доступних коштів спонукає людей до купівель. Зараз вже зазвичай показують детально, чи то може якось вже зобов'язали їх це робити, не знаю.
Банк також може і формально списати кредитні кошти, а потім вимагати повернення. Бо що йому може завадити? Ну й держава в нас така, що довести, що це було незаконно, майже неможливо. Може хтось ще пам'ятає історію з Приватбанком (тоді ще не державним) із курсом грузинської валюти, коли через кілька місяців заднім числом змінили курс, перерахували всі операції, і не тільки картки в мінус позаганяли, але й вимагали відсотки, пені і штрафи за "несанкціонований овердрафт" і "прострочену заборгованість".
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