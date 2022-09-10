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«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Україні варто відмовитися від готівки з ряду причин. Таке переконання висловив на пресконференції заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
Дивися повний текст «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22
Шурма в тебе замість мозгів тирса треба думати що робите корупція так не пропаде самі можновладці хто при владі грабуєте країну гроші виводите в офшори і на вас управи ніяк немає а уже до готівки добралися хапуги в країні війна а шурма займається хернею,Де тих недоумків беруть!Ганьба!
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pankovic_sergij
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Ірина_, Модератор
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