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«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Україні варто відмовитися від готівки з ряду причин. Таке переконання висловив на пресконференції заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
Дивися повний текст «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку
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R2
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22
Шурма в тебе замість мозгів тирса треба думати що робите корупція так не пропаде самі можновладці хто при владі грабуєте країну гроші виводите в офшори і на вас управи ніяк немає а уже до готівки добралися хапуги в країні війна а шурма займається хернею,Де тих недоумків беруть!Ганьба!
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pankovic_sergij
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:11
долар я так розумію теж планують під заборону? причому у всьому світі щоб два рази не вставати
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ruslan42212
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18
pankovic_sergij написав:Шурма в тебе замість мозгів тирса...!
необоажай шурпу. Він стільки років чесно працював на рудого і вправно відмивав для нього гроші
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GALeon
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:45
а йому що? він працює з такими сумами в дол, що важко носити.
тому лише офшори. чи ще можна крипту використовувати.
комусь потрібна шумова завіса, тому оцю дурню про cashless кажуть. а можливо, намагаються це продати МВФ. бо дивиться МВФ на Шурму чи Гетьманцева - й не вірить в боротьбу з корупцією. чи бачить, як можна добре заробити на цій боротьбі
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Shaman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:47
ruslan42212 написав:
долар я так розумію теж планують під заборону? причому у всьому світі щоб два рази не вставати
стесняюсь спросить, а вы доллары как покупать будете?
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Примат
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:48
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
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Примат
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:49
Примат написав:
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
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Shaman
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50
если я честный законопослушный гражданин, который платит все налоги, то мне от этого только плюс, так как не будут на кассе "тормозить" люди с наличными. Недовольны только те, кто уходит от налогов.
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Примат
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Додано: Чет 06 лип, 2023 13:52
Shaman написав: Примат написав:
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»
Востаннє редагувалось Примат
в Чет 06 лип, 2023 14:01, всього редагувалось 4 разів.
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Примат
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