RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Задіяні у корупції та сплачують
мало податків»: Шурма...

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...

Пропонуємо до обговорення:
Україні варто відмовитися від готівки з ряду причин. Таке переконання висловив на пресконференції заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Дивися повний текст
«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма пояснив, чому пропонує заборонити готівку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99183
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:22

Шурма в тебе замість мозгів тирса треба думати що робите корупція так не пропаде самі можновладці хто при владі грабуєте країну гроші виводите в офшори і на вас управи ніяк немає а уже до готівки добралися хапуги в країні війна а шурма займається хернею,Де тих недоумків беруть!Ганьба!
pankovic_sergij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:11

долар я так розумію теж планують під заборону? причому у всьому світі щоб два рази не вставати
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 14.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

pankovic_sergij написав:Шурма в тебе замість мозгів тирса...!
необоажай шурпу. Він стільки років чесно працював на рудого і вправно відмивав для нього гроші
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:45

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

а йому що? він працює з такими сумами в дол, що важко носити. :D

тому лише офшори. чи ще можна крипту використовувати.

комусь потрібна шумова завіса, тому оцю дурню про cashless кажуть. а можливо, намагаються це продати МВФ. бо дивиться МВФ на Шурму чи Гетьманцева - й не вірить в боротьбу з корупцією. чи бачить, як можна добре заробити на цій боротьбі :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 29.09.19
Подякував: 452 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:47

  ruslan42212 написав:долар я так розумію теж планують під заборону? причому у всьому світі щоб два рази не вставати

стесняюсь спросить, а вы доллары как покупать будете?
Примат
 
Повідомлень: 247
З нами з: 09.12.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:48

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
Примат
 
Повідомлень: 247
З нами з: 09.12.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:49

  Примат написав:вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ

а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 29.09.19
Подякував: 452 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

если я честный законопослушный гражданин, который платит все налоги, то мне от этого только плюс, так как не будут на кассе "тормозить" люди с наличными. Недовольны только те, кто уходит от налогов.
Примат
 
Повідомлень: 247
З нами з: 09.12.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:52

  Shaman написав:
  Примат написав:вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ

а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте? :lol:

да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов, найдут 100500 причин, заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать «вчерную»
Востаннє редагувалось Примат в Чет 06 лип, 2023 14:01, всього редагувалось 4 разів.
Примат
 
Повідомлень: 247
З нами з: 09.12.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні оновили правила сплати податків на...
R2 » Чет 16 лют, 2023 19:38
2 490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:11
AVolkov
В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...
R2 » Вів 24 січ, 2023 19:57
6 798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 10:11
ganesha1303
​​Скільки податків з доходу платять українці
R2 » Суб 10 вер, 2022 14:36
4 491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 09:21
biluy_slava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4933)
06.07.2023 13:50
NEOBANK (435)
06.07.2023 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.