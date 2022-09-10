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«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 14:00
Примат написав: Shaman написав: Примат написав:
вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ
а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?
да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов найдут найдут 100500 причин заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать в черную.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594506#p5594506
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GALeon
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