RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Задіяні у корупції та сплачують
мало податків»: Шурма...

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:00

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

Примат написав:
  Shaman написав:
  Примат написав:вот мне без разницы запрет наличных, я только ЗА, так как понимаю, что теперь все операции будут ПРОЗРАЧНЫМИ, и все будут платить НАЛОГИ

а там блекаут - й будете чеки виписувати? що, не вмієте?

да и понимаю, что хитрожопые, которые уходят от налогов найдут найдут 100500 причин заботясь у пенсионерах и блекаутах, только чтобы оставить всё как есть - торговать в черную.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594506#p5594506
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні оновили правила сплати податків на...
R2 » Чет 16 лют, 2023 19:38
2 490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 02:11
AVolkov
В Офісі президента назвали реальну ставку податків з...
R2 » Вів 24 січ, 2023 19:57
6 798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 10:11
ganesha1303
​​Скільки податків з доходу платять українці
R2 » Суб 10 вер, 2022 14:36
4 491
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 09:21
biluy_slava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4933)
06.07.2023 13:50
NEOBANK (435)
06.07.2023 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.