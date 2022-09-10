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«Задіяні у корупції та сплачують
мало податків»: Шурма...

«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:01

Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..

"якщо краще не заживем, то хоч посміємось"
equinox
 
Повідомлень: 391
З нами з: 12.12.13
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Модератори: Ірина_, Модератор

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