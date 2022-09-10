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«Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:01
"якщо краще не заживем, то хоч посміємось"
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equinox
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