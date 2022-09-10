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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 05:22
Вже касові апарати вводят "обовязково"років 10, тільки карткою можна розрахуватись тілки в супермаркеті і аптеці. Купляли морозильну камеру за 9500грн чеків нема,карту не юеруть
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:01
Re: «Задіяні у корупції та сплачують мало податків»: Шурма..
"якщо краще не заживем, то хоч посміємось"
Додано: Нед 09 лип, 2023 09:59
Вы не там ее покупали. Надо было покупать там где она стоит на пару тыс дороже. Там есть все, и терминалы и чеки. Но хочется там где дешевле и с комфортом.
Посмотрите Карцева Раки. В столовых не подают так как в ресторанах.
Кассовый и терминал для приема карт, это разные вещи.
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