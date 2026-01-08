|
|
|
Які податки сплачують ФОПи і що змінює вимога щодо ПДВ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:26
Пропонуємо до обговорення:
Фізичним особам підприємцям на спрощеній системі оподаткування, чий дохід за рік більше 1 мільйона гривень, швидше за все, не оминути сплати ПДВ. Від такої вимоги не відмовилися у МВФ, зазначила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва у Києві минулого тижня.
Дивися повний текст Які податки сплачують ФОПи і що змінює вимога щодо ПДВ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100744
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:26
В Європі поріг для сплати ПДВ - від 60-80 тисяч євро!!!!! і їм не треба переглядати гранічну сумму, бо їх національні банки не нищать щоденно власну валюту безумними девальваціями!!!! як це робить український національний, прости боже, "банк"!
Які вимоги МВС? може досить вже брехати?!! мільйон гривень - це меньше 20 тисяч євро!!!! на рік!!!! ви взагалі розумієте що таке 1643 євро на місяць для обороту підприємця? Це - НІЩО! отже, майже одразу підприємець буде змушений підняти ціни на розмір цього ПДВ, що призведе до автоматичного росту цін на товари, які продає підприємець! а ще до ціни буде доданий бухгалтер, який вміє адмініструвати правильно те ПДВ, через що ціна товару зросте ще більше!
Зросте ціна - стрибане інфляція і поріг у мільйон гривень перетвориться на посміховисько, бо стільки буде коштувати 1 булка хліба!
Що ви робите, імбіцили? Якщо у вас великі компанії використовують схему ФОП-ів для ухилення від податків - розбирайтеся безпосередньо з тими компаніями - чокнуті ви неучі!
-
maxshurko
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 13.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:53
Не треба нам оцієї брехні. Спочатку імператор корупції і брехні жбурляє тисячами та кешбеками, потім діра в бюджеті про яку МВФ питає як ви її будете закривати, а потім гетманцеви сами вписують до програми співробітництва реєстрацію ПДВ з 1млн грн. Після чого МВФ каже: ну якщо взяли зобов'язання то виконуйте, після цього оці гетманцеві виходять і волають, що це нібито це МВФ вимагає.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|427
|
|
|9
|3579
|
|
|2
|437
|
|