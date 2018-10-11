RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Нумізматика та Боністика
/
Монети України

Монети України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:59

Монети України

Монети України випущені з початку повномасштабної війни викликають не аби який інтерес у нумізматів по всьому світу
пропоную тут обговорювати все майбутні випуски, де і як купити монети
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:01

Re: Монети України

очікуються аукціон від НБУ на продаж 1 грн з золота
яку ціну ви прогнозуєте?
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор, aleks-kiev

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідентифікація монети
iv_okhrim » П'ят 07 лип, 2023 11:46
0 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лип, 2023 11:46
iv_okhrim
Чи є цінні монети ?
josikava2 » Сер 31 сер, 2022 17:12
1 1908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 17:37
Alex2007
Можу продати монети лютого року за ціну договоримся
spinzakdenis » Чет 11 жов, 2018 20:33
0 1355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 20:33
spinzakdenis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.