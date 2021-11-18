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OpenAI зробила
загальнодоступим GPT-4

OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38

OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4

Пропонуємо до обговорення:
Компанія OpenAI з 6 липня зробила загальнодоступним GPT-4. Доступ отримають усі клієнти, які платять за ChatGPT API, йдеться у повідомленні компанії.

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OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38

Вони зробили доступним API GPT4 для тих хто платив за 3.5.
А це зовсім не зробила загальнодоступним GPT4
s_dimonovych
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