Компанія OpenAI з 6 липня зробила загальнодоступним GPT-4. Доступ отримають усі клієнти, які платять за ChatGPT API, йдеться у повідомленні компанії.
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OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38
OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
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OpenAI зробила загальнодоступим GPT-4
Додано: Нед 09 лип, 2023 10:38
Вони зробили доступним API GPT4 для тих хто платив за 3.5.
А це зовсім не зробила загальнодоступним GPT4
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